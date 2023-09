22 jaar voor oud-leider Proud Boys, hoogste straf tot nu voor Capitoolbestorming

De oud-leider van de extreemrechtse organisatie Proud Boys, Enrique Tarrio, heeft vrijdag 22 jaar cel gekregen vanwege zijn rol in de Capitool-bestorming. Het is de hoogste straf tot nu toe voor iemand die terechtstaat voor de aanval op 6 januari 2021. Anderen kregen eerder tot achttien jaar cel opgelegd.

Tarrio was tot september 2021 de voorzitter van de extremistische groep. Hij werd in mei al door een jury schuldig bevonden aan onder meer opruien, samenzwering en het belemmeren van een parlementaire procedure.

Er was 33 jaar cel tegen hem geëist. De verdediging zei dat de Proud Boys als zondebok zijn gebruikt en vroeg om een lagere straf. Tarrio zei tijdens het proces dat hij spijt had van zijn rol in de aanval.

Tijdens de bestorming was Tarrio zelf niet in Washington, maar volgens aanklagers was hij vanuit de stad Baltimore direct betrokken bij het aansturen van de aanval.

Een rechter had hem destijds bevolen uit de stad te blijven. Twee dagen voor de bestorming was hij opgepakt voor het in brand steken van een Black Lives Matters-spandoek van een kerk en illegaal bezit van munitie. Daarvoor kreeg hij later ruim vijf maanden celstraf.

Proud Boys zagen zichzelf als het leger van Trump

Het Capitool in Washington werd begin 2021 bestormd door aanhangers van oud-president Donald Trump. Die had opgeroepen tot verzet omdat hij weigerde zijn verkiezingsnederlaag te erkennen. Op het moment van de bestorming was het Congres juist bezig deze uitslag officieel te maken.

Volgens de aanklager zagen de Proud Boys zichzelf die dag als het leger van Trump. Ze kochten paramilitaire kleding en uitrusting voordat ze naar Washington afreisden.

Tijdens de bestorming kwamen vijf mensen om het leven. Zeker 140 agenten raakten gewond. In de nasleep van het incident maakten vier agenten een einde aan hun leven.

Meer dan 1100 mensen zijn opgepakt voor de bestorming. Minstens 630 arrestanten hebben in de rechtbank schuld bekend en zeker 110 zijn inmiddels veroordeeld.