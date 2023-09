Europese grenswacht voor rechter vanwege pushbacks: dit is er aan de hand

Frontex is de Europese grenswacht. De taak van die grenswacht is om lidstaten van de Europese Unie te ondersteunen als dat nodig is. Dat gebeurt bijvoorbeeld als veel vluchtelingen de grens oversteken of als lidstaten moeite hebben om de grens te bewaken. Frontex wordt daarmee dus eigenlijk alleen ingeschakeld als er chaotische situaties ontstaan, waar de kans groot is dat rechten van mensen geschonden worden.

In een mandaat, een soort opdracht, staat dat Frontex verplicht is om erop toe te zien dat rechten worden nageleefd in alle missies waarin Frontex lidstaten ondersteunt. Met andere woorden: als Frontex wordt ingeschakeld, moet de grenswacht controleren of lidstaten de wet naleven.