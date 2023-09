Na bosbranden kampt Griekenland nu met storm, regenval en overstromingen

Zware neerslag leidt tot veel overlast en overstromingen in het westen en midden van Griekenland. In de centraal gelegen stad Volos is een man om het leven gekomen. Een andere inwoner wordt vermist.

Vanwege de storm Daniel kregen inwoners van risicogebieden het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. De storm leidt tot hevige regenval, waardoor honderden woningen en straten in Volos blank zijn komen te staan.

Ondanks het weeralarm kwamen veel automobilisten in Volos vast te zitten in hun voertuig. Een man is volgens de brandweer meegesleurd door het water toen hij uit zijn auto wilde stappen. Naar hem wordt nog gezocht.

Mensen mogen van de politie niet langer de weg op, meldt de Griekse krant Kathimerini. Een andere inwoner kwam om het leven toen een muur instortte.

De lokale autoriteiten in Volos kijken nu met argusogen naar de waterstand van de rivier Krafsidonas, die nu al 3 meter hoger is dan normaal. In veel Griekse gebieden valt vandaag en woensdag naar verwachting minstens 600 millimeter regen.

Ook in de hoofdstad Athene komt de regen met bakken uit de hemel. In het noordoosten van Griekenland, het gebied dat de afgelopen 2,5 week werd geteisterd door hevige bosbranden, regent het inmiddels ook.