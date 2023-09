Frankrijk weigert 300 meisjes op school na verbod op islamitisch gewaad abaja

Driehonderd Franse meisjes zijn maandag op school geweigerd omdat ze een abaja droegen. De Franse overheid verbood het gewaad, dat vooral door islamitische vrouwen wordt gedragen, aan het begin van dit schooljaar.

Veel van de meisjes trokken hun abaja uit toen ze hun school niet mochten betreden. Daarna konden zij hun lessen wel volgen. 67 meisjes weigerden hun abaja uit te trekken en keerden terug naar huis.

Vanwege strikte seculiere regels verbood Frankrijk eerder al hoofddoeken en gezichtssluiers op staatsscholen. Deze regels verbieden religieuze uitdrukkingen in publieke ruimten, zoals staatsscholen en overheidsgebouwen.

Abaja's worden niet alleen gedragen door islamitische vrouwen, ze zijn ook culturele kledingstukken. Omdat de Koran niks zegt over het gewaad, is het onduidelijk of de Franse regels ook hiervoor gelden.

Toch besloot de Franse overheid dit jaar dat dit het geval is. Het verbod geldt vanaf dit schooljaar.

Onderwijsminister wil proeven met schooluniformen

De discussie over de abaja wakkert ook andere ideeën over kleding op Franse scholen aan. De Franse minister van Onderwijs, Gabriel Attal, liet dinsdag weten dat hij voorstander is van het testen van schooluniformen. Dat zei hij in een debat over het verbod op de abaja. In de herfst komt hij met een plan voor proeven met schooluniformen.

Sinds 1968 zijn uniformen niet meer verplicht op Franse scholen. Toch komen ze nog regelmatig voor op de politieke agenda, vaak onder druk van conservatieve en extreemrechtse politici.

Het is een gevoelig onderwerp in Frankrijk. Enerzijds worden uniformen gezien als een manier om verschillen in sociale status te verbergen. Anderzijds geldt de discussie als een afleiding voor andere onderwerpen zoals discipline en intimidatie in het onderwijs.