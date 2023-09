Man bekent dodelijke brand te hebben gesticht in Japanse animatiestudio

Delen via E-mail

Een 45-jarige man die wordt verdacht van het stichten van een dodelijke brand in een Japanse animatiestudio heeft bekend. Bij de brand in juli 2019 zijn 36 mensen omgekomen en tientallen anderen gewond geraakt.

De man wordt aangeklaagd wegens onder meer moord en poging tot doodslag. "Ik heb het gedaan", zei hij dinsdag tijdens de eerste hoorzitting. "Ik had niet verwacht dat zoveel mensen zouden overlijden en ik denk dat ik te ver ben gegaan."

Japanse autoriteiten spreken van het dodelijkste incident in bijna twintig jaar. Volgens getuigen goot de man een brandbare vloeistof in het pand van Kyoto Animation. Hij stak de vloeistof vervolgens aan en riep: "Ga dood!"

Bij de brand is de verdachte zelf ook gewond geraakt. 90 procent van zijn huid zou zijn verbrand. Hij heeft tien maanden in het ziekenhuis gelegen en zou zeker twaalf operaties hebben ondergaan.

Ondanks de bekentenis zeggen de advocaten dat hun cliënt niet veroordeeld moet worden. Volgens hen heeft hij een psychische aandoening. Maar uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat hij volledig toerekeningsvatbaar is.

Het motief van de verdachte is niet bekend. Maar volgens geruchten is hij boos, omdat de oprichters van de animatiestudio zijn idee zouden hebben gestolen.

Kyoto Animation is een van de prominentste Japanse animatiestudio's en heeft ruim 160 medewerkers. Het bedrijf maakte onder andere de series The Melancholy of Haruhi Suzumiya, Clannad en K-On.