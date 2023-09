Justitieminister België onder vuur om feestje waarbij over politieauto werd geplast

Delen via E-mail

De Belgische justitieminister Vincent Van Quickenborne ligt onder vuur omdat op zijn verjaardagsfeestje door gasten tegen een politieauto is geplast. Beelden van het incident wekken de indruk dat de minister op de hoogte was van het wangedrag, terwijl hij dat eerder ontkende.

Bezoekers van het verjaardagsfeest Van Quickenborne plasten drie weken geleden meermaals tegen een politieauto die bij zijn huis stond geparkeerd. De politie reageerde verontwaardigd. De minister, die mede over de politie gaat, sprak zijn afkeuring uit, maar hield vol dat het hem was ontgaan.

Daarover rijzen nieuwe vragen nu omroep VRT beelden heeft bemachtigd van die avond in augustus. De plassende gasten lijken lachend foto's en filmpjes te hebben gemaakt van hun acties met de lege en open politiewagen, waar ze ook even in gaan zitten.