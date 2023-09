Bosbrand in noordoosten van Griekenland na weken bijna onder controle

De brandweer heeft de enorme bosbrand die al ruim twee weken woedt in het noordoosten van Griekenland bijna onder controle, zeiden de autoriteiten maandag. De brand in nationaal park Dadia heeft tot nu toe meer dan 81.000 hectare bosgebied in de as gelegd.

"Volgens de laatste informatie van onze brandweerlieden is de brand in Dadia bijna volledig onder controle", zei regeringswoordvoerder Pavlos Marinakis. Een gebied ter grootte van bijna driemaal de oppervlakte van Amsterdam is in Dadia in vlammen opgegaan.

Bijna de helft van het totale grondgebied dat in Griekenland deze zomer door bosbranden is verwoest ligt in het park. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis verwacht dat aan het einde van de zomer zeker 150.000 hectare is verbrand in Griekenland. Ter vergelijking: dat is een gebied net iets kleiner dan de provincie Utrecht. Mitsotakis zal binnenkort een bezoek brengen aan de regio Evros, waar het nationaal park Dadia ligt.

Vorige week was de Griekse regering genoodzaakt extra brandweerlieden en materieel naar de regio's Evros en Alexandroupolis te sturen. Op het hoogtepunt van de bosbranden waren er 741 brandweerlieden actief in de getroffen gebieden. Er zijn ook tien vliegtuigen en zeven helikopters uit negen Europese landen ingezet.

Zeker 27 mensen zijn om het leven gekomen door de natuurbranden in Evros en Alexandroupolis. Achttien van hen waren migranten die vanuit Turkije het land waren binnengekomen. Meer dan zestig mensen, onder wie brandweerlieden, raakten gewond. De regering heeft beloofd werk te maken van de herbebossing van het getroffen gebied.

De Grieken moeten zich nu opmaken voor noodweer in de komende dagen. Vooral op dinsdag worden zware regen- en onweersbuien verwacht, die mogelijk tot overstromingen leiden.