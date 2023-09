Iran houdt al ruim een jaar Zweedse medewerker EU-buitenlanddienst gevangen

Iran houdt al ruim een jaar een medewerker van de buitenlanddienst van de Europese Unie gevangen. Het gaat om een man uit Zweden die vastzit in de beruchte Evin-gevangenis, melden The New York Times en Zweedse media maandag.

In het kort Iran houdt al ruim een jaar een Zweedse medewerker van de EU-buitenlanddienst gevangen.

De EU-buitenlanddienst zegt dat Iran EU-burgers gebruikt als pionnen.

De gevangene, mogelijk Johan Floderus, werd als toerist opgepakt in Iran. Deel je mening hier. Samenvatting gemaakt met behulp van AI

De EU-buitenlanddienst bevestigt dat Iran "om politieke redenen" een Zweed vasthoudt. Hij zou volgens The New York Times al sinds april vorig jaar in de gevangenis zitten.

De Europese dienst noemt het een nieuw voorbeeld van Teherans "tendens om EU-burgers te gebruiken als pionnen" om andere dingen gedaan te krijgen, zegt een woordvoerder. Iran bedong bij België eerder bijvoorbeeld de uitlevering van een voor terrorismeplannen veroordeelde Iraanse diplomaat in ruil voor een gevangen hulpverlener.

Ook de Zweedse regering bevestigt dat er "een man van in de dertig" in een Iraanse cel zit. Brussel noch Stockholm wil zeggen om wie het precies gaat of andere details verstrekken.