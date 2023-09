Vier mensen om het leven gekomen door uitzonderlijke regenval in Spanje

Spanje kampte afgelopen weekend met uitzonderlijke regenval. Vier mensen kwamen daardoor om het leven. Een man is nog vermist nadat hij met zijn auto in een rivier terechtkwam.

In Toledo, een stad ten zuiden van Madrid, vielen twee doden door de regen. Het is niet duidelijk hoe zij zijn overleden. De twee andere slachtoffers kwamen om het leven toen ze in een woest stromende rivier belandden.

Het noodweer leidde zondag in grote delen van Spanje tot overlast. In de regio's Madrid, Toledo en Cádiz was code rood van kracht vanwege stortregens en overstromingsgevaar. Inmiddels is de waarschuwing afgezwakt naar code geel.