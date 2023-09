Europese Commissie overweegt de wolf minder te beschermen

De Europese Commissie bekijkt of het nodig is om op bepaalde plekken de wolf minder te beschermen. Nu is de soort nog streng beschermd, maar daar komt dus mogelijk verandering in. Al zal dat niet tot een massaal afschot van wolven leiden.

Door de bescherming mag er nauwelijks iets aan overlast van het roofdier gedaan worden. Zo mogen de wolven niet afgeschoten of verplaatst worden. Ook mag hun leefgebied niet aangetast worden.

Dat leidt tot grote ergernis onder veehouders, die veelal tegenstander van de wolf zijn. Met name schapenhouders in wolvengebied hebben geregeld met aanvallen te maken. En niet altijd kunnen ze hun vee daar goed tegen beschermen.

De Europese Commissie vraagt onder anderen wetenschappers en belanghebbenden om tot 22 september het aantal wolven en de gevolgen daarvan door te geven.

Job van der Plicht is binnenlandverslaggever Job volgt onder meer de terugkeer van de wolf in Nederland en maakt daar een podcast over. Lees hier meer verhalen van Job.

Daarna neemt de Commissie een besluit over het voorstel om de beschermingsstatus van de wolf in de Europese Unie te veranderen. Dat betekent vermoedelijk niet dat wolven dan ineens overal mogen worden afgeschoten.

Het Europees Parlement nam in november vorig jaar al een resolutie aan om de soort minder te beschermen.

In Nederland leven op dit moment zeker meer dan dertig wolven. De meeste daarvan hebben een territorium op de Veluwe. Verder zijn er ook twee roedels in Drenthe en zwerven er wolven zonder vast leefgebied door ons land.