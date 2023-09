Waarom de staatsgreep in Gabon anders is dan eerdere coups in Afrika

De staatsgreep in Gabon van vorige week was de achtste in West- en Centraal-Afrika sinds 2020. Wat weten we daar nu over? En hoe verschilt die van andere recente coups in de regio?

Een groepje militairen kondigde op 30 augustus op de Gabonese nationale televisie aan dat president Ali Bongo gevangen was genomen. Kort daarvoor was Bongo uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezing en begonnen aan zijn derde termijn als president.

Critici spraken (opnieuw) van oneerlijke verkiezingen. Want het internet was afgesloten, sommige stembureaus bleven volgens persbureau Reuters urenlang dicht en buitenlandse journalisten werden niet toegelaten.

De militairen verklaarden de verkiezingsuitslag ongeldig. Daarmee kwam er na ruim 55 jaar een einde aan de Bongo-dynastie in Gabon. De familie Bongo had sinds 1967 de macht in handen. In dat jaar werd Ali's vader Omar Bongo president.

Het land met ongeveer 2,2 miljoen inwoners heeft veel olie en produceert daar zo'n 200.000 vaten per dag van.

Gabon is een van de rijkste landen van Afrika, maar niet iedereen profiteert van die welvaart. Volgens de Wereldbank leeft een derde van de bevolking in armoede. Veel van de olieopbrengsten verdwijnen in de zakken van de steenrijke elite.

"De armoede van de bevolking is een hele belangrijke reden om de militairen te steunen", zegt Mirjam de Bruijn. Als hoogleraar afrikanistiek aan de Universiteit van Leiden weet zij veel van het continent. De Bruijn benadrukt wel dat ze geen Gabon-deskundige is.

Ali Bongo kwam in 2009 na de dood van zijn vader aan de macht. Hij beloofde toen dat hij de rijkdom van het land beter zou verdelen. Ook zou hij het klimaat beter beschermen. Maar zijn pogingen zorgden niet voor een eerlijkere verdeling van macht en rijkdom in het land.

De coup in Gabon volgt het patroon van andere recente staatsgrepen in de regio: een groep militairen plaatst de president onder huisarrest en kondigt op de nationale televisie een staatsgreep aan. Het Gabonese leger heeft misschien een voorbeeld genomen aan Mali, Guinee, Burkina Faso, Tsjaad en Niger. "Ze hebben gezien dat het werkt", zegt De Bruijn.

Toch is de situatie in Gabon anders. "Het is eigenlijk gewoon niet te vergelijken." Zo ligt Gabon bijvoorbeeld veel zuidelijker.

Gabon is net als Mali, Guinee, Burkina Faso, Tsjaad en Niger gekoloniseerd door Frankrijk. Nadat de landen onafhankelijk waren geworden, onderhield Frankrijk nauwe banden met oude koloniën in Afrika. Zo kon het Europese land politieke en economische invloed (en bijkomende voordelen) behouden in de regio. Mede daarom waren de familie Bongo en Frankrijk trouwe bondgenoten van elkaar.

In Niger - waar vorige maand een staatsgreep plaatsvond - wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van Franse troepen.

Hoewel Gabon ook een voormalige Franse kolonie is, is daar geen duidelijk anti-Frans sentiment. "Het anti-Franse sentiment dat in andere landen heel sterk is, lijkt hier minder een rol te spelen", zegt De Bruijn over Gabon.

Het lijkt erop dat de staatsgreep in Gabon echt tegen president Bongo gericht is. Na een beroerte in 2018 werd er getwijfeld aan Bongo's gezondheid. Hij was bijna een jaar lang niet in het openbaar gezien.

In 2019 mislukte een couppoging. Het gerucht gaat dat deze staatsgreep is gepleegd om de zieke Bongo te vervangen. Ook wordt gezegd dat de coup is gepleegd om verkiezingsfraude te verdoezelen.

Generaal Brice Oligui Nguema, de legerleider die het stokje heeft overgenomen, is een neef van Bongo. Dat ondersteunt de theorie dat de staatsgreep slechts een wisseling van de wacht is.

In andere landen in de regio werd de verslechterde veiligheidssituatie genoemd als een reden voor de recente staatsgrepen. Zo wordt de regio Sahel al langere tijd geplaagd door militante groepen. Die zijn verbonden aan terreurorganisaties als Boko Haram, Al Qaida en Islamitische Staat (IS).

Maar Gabon heeft geen last van jihadistische of gewapende groepen, merkt De Bruijn op. "Ieder land heeft zijn eigen dynamiek", benadrukt ze.

Maar er zijn ook wat overeenkomsten tussen de landen. Zo is de bevolking jong. Daarnaast lukt het de (verkozen) regeringen niet om goed genoeg voor de inwoners te zorgen.

"Mensen zien niet dat democratische verkiezingen verandering brengen", weet De Bruijn. Vaak biedt het leger hoop en doen de nieuwe machthebbers allerlei beloften. "Iedereen hoopt op verandering. En verandering is heel erg nodig."