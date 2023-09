In 100 woorden Hoe het Burning Man-festival een modderpoel werd

Zelfredzaamheid is een speerpunt van het populaire Burning Man-festival in het Amerikaanse Nevada. Maar die zelfredzaamheid wordt dit weekend flink op de proef gesteld nu de woestijn er in een modderpoel is veranderd. Hoe kon dat gebeuren?

"Ondanks dat Nevada een woestijnklimaat heeft, kan het er alsnog wel tot zeer stevige regenbuien komen", vertelt Berend van Straaten van Weerplaza. "In korte tijd vielen er enkele tientallen millimeters regen. Dat is zeker veel. Al komt het ook bij ons in Nederland jaarlijks meerdere keren voor." Maar er is een belangrijk verschil met Nevada: de ondergrond is er kurkdroog waardoor het water niet goed wordt opgenomen. "Dat zorgde op het festival eerst voor veel plassen en uiteindelijk een enorme modderpoel." "Daarnaast lopen er tienduizenden bezoekers over het terrein. Dat zorgt ervoor dat de modderpoel alleen maar groter wordt."