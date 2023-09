Russische ambassadeur toch niet welkom bij uitreiking Nobelprijzen in Zweden

De ambassadeur van Rusland in Zweden is toch niet welkom bij de Nobelprijs-uitreiking, laat de Nobelstichting zaterdag weten. De organisatie geeft daarmee gehoor aan de kritiek van onder meer het Zweedse kabinet.

De Zweedse minister-president Ulf Kristersson zei vrijdag verbaasd te zijn over de beslissing om de Russische ambassadeur uit te nodigen. "Ik zou dat niet gedaan hebben als ik over de uitnodigingen ging. En ik begrijp dat veel mensen in zowel Zweden als Oekraïne hier ontsteld over zijn."

Vorig jaar waren de Russische ambassadeur en de ambassadeur van Belarus niet welkom vanwege de oorlog in Oekraïne. De Nobelstichting had nu bewust een andere keuze gemaakt.

Directeur Vidar Helgesen legde uit dat de wereld "in toenemende mate verdeeld" is. Volgens hem gaan landen minder met elkaar in gesprek. "Om deze neiging tegen te gaan, nodigen we meer mensen uit." Ook hoopte de stichting zo de "vrije wetenschap, vrije cultuur en vrije, vreedzame samenlevingen te vieren".

Nu komt de organisatie dus toch terug van haar besluit, omdat de ophef in Zweden de boodschap overschaduwt.

Naast de vertegenwoordigers van Rusland en Belarus is ook de ambassadeur van Iran op 10 december niet welkom bij de ceremonie in Stockholm. Dan reikt de Zweedse koning Carl Gustaf de Nobelprijzen voor Geneeskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Literatuur en Economie uit. De Nobelprijs voor de Vrede wordt op dezelfde dag uitgereikt in de Noorse hoofdstad Oslo.