Duitse bondskanselier wil geen nieuwe kerncentrales: 'Trekken aan dood paard'

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz wil geen nieuwe kerncentrales bouwen. Het land heeft dit voorjaar juist de laatste drie werkende kernreactoren uitgezet, maar er gaan stemmen op om toch weer in te zetten op kernenergie om CO2-uitstoot tegen te gaan.

Scholz wil daar niets van weten. Wat hem betreft is kernenergie in Duitsland als "trekken aan een dood paard". Dat zei hij in een interview met de radiozender Deutschlandfunk.