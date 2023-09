Zweedse premier verbaasd over uitnodiging Rus voor Nobelprijs-uitreiking

De Zweedse minister-president Ulf Kristersson is verbaasd over de beslissing van de Nobelstichting om de Russische ambassadeur in Zweden uit te nodigen voor de uitreiking van de Nobelprijzen.

"De Nobelstichting bepaalt natuurlijk zelf wie ze wil uitnodigen. Maar net als vele anderen was ik enorm verbaasd toen ik zag dat Rusland was uitgenodigd", zegt Kristersson. "Ik zou dat niet gedaan hebben als ik over de uitnodigingen ging. En ik begrijp dat veel mensen in zowel Zweden als Oekraïne hier ontsteld over zijn."

De Nobelprijzen worden jaarlijks uitgereikt in Stockholm. Vorig jaar was de Russische ambassadeur niet welkom vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook de ambassadeur van Belarus mocht niet komen.

Dit jaar besloot de organisatie anders: alle ambassadeurs van landen met een post in Zweden of Noorwegen mogen komen. Dat geldt dus ook voor de diplomaten uit Rusland en Belarus.

Nobelstichting-directeur Vidar Helgesen legde uit dat de wereld "in toenemende mate verdeeld" is. Daardoor gaan landen minder met elkaar in gesprek. "Om deze neiging tegen te gaan, nodigen we meer mensen uit."

De Nobelprijzen voor Geneeskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Literatuur en Economie worden op 10 december uitgereikt door de Zweedse koning Carl Gustaf. De Nobelprijs voor de Vrede wordt op dezelfde dag uitgereikt in de Noorse hoofdstad Oslo.