Ook ex-advocaat Trump, Rudy Giuliani, ontkent schuld in verkiezingsfraudezaak

Rudy Giuliani heeft een rechtbank in Georgia laten weten dat hij zichzelf niet schuldig vindt aan de aanklachten in de verkiezingsfraudezaak. De voormalig president van de VS, Donald Trump, deed donderdag hetzelfde. Giuliani was tijdens de verkiezingen van 2020 de advocaat van Trump.

Giuliani heeft zijn verklaring schriftelijk ingediend. Hij gaf zijn recht op om in de rechtbank te worden gehoord. De oud-burgemeester van New York vloog vorige week wel naar Georgia om zich aan te geven. Na het maken van een politiefoto betaalde Giuliani 150.000 dollar borg, waarna hij weer vertrok.

De advocaat wordt samen met Trump en zeventien anderen verdacht van pogingen om de uitslag van de verkiezingen voor het presidentschap in 2020 te beïnvloeden. Dat gebeurde onder meer door het afleggen van valse verklaringen.