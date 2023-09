Mohamed Al Fayed (94), wiens zoon omkwam met prinses Diana, overleden

Mohamed Al Fayed is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie vrijdag bekendgemaakt. De Egyptische zakenman overleed een dag voor de 26e sterfdag van zijn zoon Dodi en prinses Diana.

"Mevrouw Al Fayed, haar kinderen en haar kleinkinderen willen bevestigen dat haar geliefde echtgenoot, hun vader en hun grootvader, Mohamed, op woensdag 30 augustus 2023 vredig aan ouderdom is overleden", schrijft de familie in een verklaring.

De zakentycoon was in het verleden eigenaar van onder meer het Britse warenhuis Harrods, het Ritz-hotel in Parijs en de Londense voetbalclub Fulham. Zijn zoon Dodi had een relatie met de Britse prinses Diana. Het stel kwam in 1997 om het leven tijdens een autoachtervolging door paparazzi in Parijs.

Al Fayed zocht na hun dood vaak de publiciteit op met theorieën over het ongeluk. Hij was ervan overtuigd dat de Britse koninklijke familie achter de crash zat. Volgens hem wilde de koninklijke familie voorkomen dat Diana, de ex van de toenmalige kroonprins Charles, met een moslim zou trouwen. Bewijs leverde hij niet.

Aankoop Harrods was erg controversieel

De zakenman werd als Mohamed Fayed geboren in Egypte. Hij bouwde zijn fortuin op in de wereld van onroerend goed, de scheepvaart en de bouw. Begin jaren zeventig verhuisde de zakenman naar het Verenigd Koninklijk en zette hij 'Al' voor zijn naam. Dat deed hij volgens critici om een stempel te drukken.