Proud Boys-leider krijgt hoogste straf voor Capitool-bestorming tot nu toe

Een leider van de extreemrechtse organisatie Proud Boys heeft vrijdag achttien jaar cel gekregen vanwege zijn rol in de Capitool-bestorming in 2021. Het is de langste straf tot nu toe voor iemand die terechtstaat voor de bestorming op 6 januari 2021.

Ethan Nordean (midden) is vrijdag veroordeeld voor achttien jaar cel, vanwege onder meer opruiende samenzwering. De straf is flink lager dan de 27 jaar die de regering tegen hem had geëist.

"Als we in dit land geen vreedzame machtsoverdracht hebben, hebben we niets", zei de Amerikaanse rechter Timothy Kelly.

In een verklaring noemde Nordean de desbetreffende dag een "complete tragedie". Hij zei dat hij naar het Capitool was gegaan om een leider te zijn en om mensen uit de problemen te houden.

Ook andere Proud Boys veroordeeld

Eerder op vrijdag werd Proud Boys-lid Dominic Pezzola veroordeeld tot tien jaar cel. Tegen hem werd in eerste instantie twintig jaar geëist. Pezzola speelde volgens de rechter geen leidende rol in de groep. Hij was de enige van de vijf aangeklaagde Proud Boys die werd vrijgesproken van opruiende samenzwering.

Pezzola werd wel veroordeeld voor andere misdrijven, waaronder het belemmeren van een officiële procedure en het aanvallen van de politie. De man sloeg tijdens de aanval op het Capitool een ruit in met een politieschild.

Kelly noemde het een "nationale schande wat er gebeurde". "Je hebt persoonlijk een belangrijke rol gespeeld in de gebeurtenissen die dag." In een emotionele toespraak betuigde Pezzola spijt voor de rechter, maar bij het verlaten van de zaal riep hij "Trump heeft gewonnen".

Donderdag werden ook al twee andere Proud Boys veroordeeld. Zachary Rehl (links op de foto) werd veroordeeld tot vijftien jaar cel, Joseph Biggs (rechts op de foto) moet zeventien jaar de gevangenis is.

De voormalig voorzitter van de Proud Boys, Enrique Tarrio, wordt op 5 september veroordeeld. De regering eist tegen hem een gevangenisstraf van 33 jaar.

Vier mensen kwamen om, vier agenten beëindigden hun leven

Het Capitool in Washington werd begin 2021 bestormd door aanhangers van oud-president Donald Trump. Die had opgeroepen tot verzet omdat hij weigerde zijn verkiezingsnederlaag te erkennen. Op het moment van de bestorming was het Congres juist bezig deze uitslag officieel te maken.

Volgens de aanklager zagen de Proud Boys zichzelf die dag als het leger van toenmalig president Donald Trump. Ze kochten paramilitaire kleding en uitrusting voordat ze op 6 januari 2021 naar Washington afreisden.

Tijdens de bestorming kwamen vier mensen om het leven. Zeker 138 agenten raakten gewond. In de nasleep van het incident maakten vier agenten een einde aan hun leven.