Marokko onderzoekt dood jetskiër die door Algerije zou zijn beschoten

De openbaar aanklager van Marokko gaat de dood van een Frans-Marokkaanse jetskiër onderzoeken die door de Algerijnse kustwacht op zee zou zijn doodgeschoten. Ook een andere Marokkaanse toerist zou daarbij zijn gedood, melden Marokkaanse media vrijdag.

De man, Bilal Kissi, was met vrienden op jetski's de zee op gegaan. Op zee zouden ze zijn verdwaald en in Algerijnse wateren zijn beland. Kissi's broer Mohamed, die erbij was, vertelde later aan de Marokkaanse autoriteiten dat een bootje van de Algerijnse kustwacht hen benaderde. De opvarenden openden daarna het vuur op de vriendengroep.