Finse politicus en jongste premier ooit Sanna Marin treedt af als partijleider

De Finse oud-premier Sanna Marin is vrijdag officieel afgetreden als partijleider van de sociaaldemocratische partij SDP. In haar afscheidsspeech sprak ze opnieuw haar steun uit voor Oekraïne. Bij haar aantreden was Marin de jongste premier ter wereld.

De oud-premier liet na de verkiezingsnederlaag van de SDP begin april al weten dat ze zou stoppen als leider van de partij. Vrijdag voegde ze de daad bij het woord.

Marin was met 34 jaar de jongste premier ter wereld toen zij in 2019 aantrad. De Finse is erg geliefd op sociale media en verscheen op de covers van de tijdschriften Vogue en Time.

Na de Russische invasie van Oekraïne werd Marin een uitgesproken bondgenoot van Oekraïne. Onder haar leiding werd Finland, na jarenlang neutraal te zijn geweest, lid van de NAVO.

"Rusland moet verantwoordelijk worden gehouden voor de illegale misdaad van agressie, oorlogsmisdaden en de gevolgen van oorlog", zei ze in haar afscheidsspeech.

"Naast de standvastige steun van Finland aan Oekraïne en de Oekraïners moeten we ook een krachtige boodschap van hoop uitstralen voor de wederopbouw van het land, voor een Europese toekomst."

Marin ging wereld over na gelekt filmpje waarin ze danste

Marin hoopt dat haar persoonlijke leven minder in de schijnwerpers komt te staan nu ze is teruggetreden. Tijdens haar premierschap kwam ze onder vuur te liggen omdat ze feestjes organiseerde in haar ambtswoning.

Een video waarin ze dansend en feestend te zien is, lekte uit en werd ook buiten Finland nieuws. Hoewel sommigen de feestende Marin "menselijk" vonden, spraken critici van ongepast gedrag. Zij wilden bovendien dat Marin een drugstest afnam, omdat ze dachten dat ze verdovende middelen had gebruikt. Daar bleek niets van waar.