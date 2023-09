Rechter in Texas: optredens dragqueens vallen onder vrijheid van meningsuiting

Een federale rechter heeft het besluit van de Amerikaanse staat Texas om optredens van dragqueens te verbieden voorlopig geblokkeerd. Volgens de rechter vallen deze shows onder de vrijheid van meningsuiting: dragqueens hebben het recht om zich zo te uiten.

Het oordeel van de federale rechter geldt zolang er geen uitspraak is gedaan in een andere zaak. Dat proces tegen de staat Texas is aangespannen door de American Civil Liberties Union (ACLU). De organisatie stapte naar de rechter, omdat Texas dragshows had verboden. De staat vindt deze optredens onzedelijk.