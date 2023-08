Griekenland stuurt extra hulp naar natuurbrand die al bijna twee weken woedt

Griekenland heeft donderdag honderd extra brandweerlieden naar het noordoosten van het land gestuurd. De brandweer probeert daar al bijna twee weken lang natuurbranden te blussen.

De Europese Commissie sprak eerder al van de grootste bosbrand ooit in de Europese Unie. Copernicus, de EU-instantie die sinds 2000 gegevens over natuurbranden bijhoudt, meldde dinsdag dat in het noordoosten een gebied van zo'n 80.000 hectare is afgebrand.