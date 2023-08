Trump zegt ook in zaak rond verkiezingsfraude in Georgia niet schuldig te zijn

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft donderdag in de rechtbank zoals verwacht gezegd dat hij niet schuldig is in de zaak rond verkiezingsfraude in de staat Georgia. In eerdere zaken ontkende Trump ook schuldig te zijn.

Georgia vervolgt Trump omdat hij na de presidentsverkiezing in 2020 zou hebben geprobeerd de uitslag in de Amerikaanse staat te beïnvloeden. Daarmee zou Trump hebben aangezet tot verkiezingsfraude.

Ook wordt de oud-president beschuldigd van het afleggen van valse verklaringen, het maken en verspreiden van valse documenten en hinder.

Trump wordt samen met achttien anderen strafrechtelijk vervolgd. Het gaat om onder anderen juristen Rudy Giuliani en John Eastman, en voormalig stafchef van het Witte Huis Mark Meadows.

De Amerikaanse oud-president verklaarde eerder al onschuldig te zijn en zei dat de zaak deel uitmaakt van een politieke "heksenjacht". Hij verklaarde donderdag in de rechtbank zoals verwacht niet schuldig te zijn.

Daarmee ziet Trump af van een zitting in de rechtbank volgende week. Die zitting zou vermoedelijk live op tv worden uitgezonden.

Onduidelijk wanneer Trump terechtstaat

De zaak in Georgia is de vierde rechtszaak die tegen Trump loopt. In alle zaken zei hij onschuldig te zijn.

Het is nog onduidelijk wanneer het proces van start gaat. Hoofdaanklager Fani Willis stelde halverwege augustus voor om de zaak op 4 maart volgend jaar te laten beginnen. Mocht de rechtbank daarin meegaan, dan krijgt Trump het vanaf dat moment zeer druk.

Bovendien kan de selectie van een jury veel tijd in beslag nemen, doordat veel mensen een uitgesproken mening hebben over de voormalige president. Trumps advocaten kunnen aanvoeren dat hun cliënt geen eerlijk proces kan krijgen in het district Fulton, waar zijn rivaal Joe Biden bij de verkiezing in 2020 zo'n 73 procent van de stemmen kreeg.