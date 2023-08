Storm Idalia zwakt af in VS, maar heeft een spoor van vernieling achtergelaten

Storm Idalia die het oosten van de Verenigde Staten teisterde, is inmiddels in kracht afgenomen. De tropische storm laat een spoor van vernieling achter: mensen zitten zonder stroom en duizenden gebouwen zijn beschadigd. De VS moet rekening houden met zware regenval en overstromingen.

Storm Idalia is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm met windsnelheden tot bijna 100 kilometer per uur. De storm leidde tot stroomuitval in Florida en Georgia, zo'n 460.000 huishoudens zaten zonder elektriciteit. Een deel daarvan heeft inmiddels weer stroom.

Duizenden gebouwen en woningen zijn beschadigd. Wegen en straten zijn overstroomd. Sommige scholen bleven dicht. De luchthaven van Tampa in Florida was tijdelijk gesloten, maar is inmiddels weer geopend. Vanwege de storm zijn meer dan duizend vluchten geannuleerd.

De storm verplaatst zich nog wel noordwaarts langs de oostkust van de VS. Het nationale orkaancentrum waarschuwt dat North Carolina nog rekening moet houden met zware regenval en overstromingen.

Volgens gouverneur Ron DeSantis van Florida zijn er voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Wel wordt de dood van één persoon nog onderzocht. Mogelijk is die toch te linken aan de storm.

Vlak voor Idalia in Florida aan land kwam, was de storm nog een orkaan in de categorie 4. Daarmee komen windsnelheden van meer dan 200 kilometer per uur voor. Naar verwachting buigt de storm donderdag af richting de oceaan.

Foto: AFP