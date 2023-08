Tientallen Nederlanders in Gabon, maar geen plannen voor evacuaties na coup

In Gabon zijn tientallen Nederlanders aanwezig, maar het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt het nog niet nodig om evacuaties te plannen. Het leger van het Afrikaanse land heeft woensdagochtend de macht gegrepen en president Ali Bongo afgezet.

In Gabon verblijft "een relatief beperkte groep" Nederlanders, zegt demissionair buitenlandminister Wopke Hoekstra. Hij is in Toledo voor overleg met EU-collega's. In de Spaanse stad wordt onder meer gesproken over de regen van staatsgrepen in Afrika.

Mogelijk zijn er meer Nederlanders in Gabon dan het ministerie weet. Hoekstra roept Nederlanders in Gabon dan ook op zich te melden. Dat is een voorwaarde om ze zo nodig te kunnen helpen.

Ook andere EU-landen gaan vooralsnog niet over tot het evacueren van burgers, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell. Dat gebeurde in Soedan en Niger eerder wel. De veiligheidssituatie in Gabon is volgens Borrell nog onduidelijk, maar die wordt "nauw in de gaten gehouden". Frankrijk heeft de staatsgreep veroordeeld.

Centraal-Afrika roept op om de staatsgreep terug te draaien en de rust in het land te herstellen. Een groot deel van de bevolking is blij met de machtsovername. Onder het bewind van Bongo, wiens familie al 56 jaar aan de macht is, leeft een derde van de Gabonese bevolking in armoede.

Bongo vastgehouden in eigen huis

Het Gabonese leger pleegde woensdag een staatsgreep en sloot de landsgrenzen. Vlak daarna lieten militairen op nationale televisie weten dat de verkiezingsuitslag vervalt en dat ze alle overheidsinstanties ontbinden. Zaterdag won de 64-jarige Bongo voor de derde keer de verkiezingen.

De coupplegers hebben inmiddels een andere leider aangedragen. Het gaat om generaal Brice Oligui Nguema, een invloedrijk figuur binnen de krijgsmacht. President Bongo wordt vastgehouden in zijn eigen huis.