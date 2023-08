Inmiddels meer dan zeventig doden bij brand in flatgebouw Johannesburg

In Johannesburg zijn in de nacht van woensdag op donderdag zeker 73 mensen om het leven gekomen door een grote brand in een flatgebouw. Zeker vijftig anderen raakten gewond.

Het dodental loopt mogelijk nog op. Onder de overledenen zijn zeker zeven kinderen, de jongste was slechts één jaar oud. Onder de slachtoffers zouden ook veel daklozen zijn. Volgens AP News hadden veel mensen zonder woning een onderkomen gezocht in het pand.

Meerdere mensen vluchtten voor het vuur en zouden bij een sprong uit het raam om het leven gekomen. Omstanders zijn op zoek naar familieleden onder het puin. Volgens de hulpdiensten is de kans klein dat er nog levende vermisten worden gevonden.

Alle gewonden zijn door de hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of zij in kritieke toestand verkeren. Volgens Zuid-Afrikaanse media hebben veel mensen rook ingeademd. In het pand waren op provisorische wijze kamers gebouwd, waardoor het mogelijk moeilijk was om het gebouw snel te verlaten.

De brand brak rond 1.30 uur uit in een vijf verdiepingen tellend pand in het zakendistrict van Johannesburg. Op beelden is te zien dat de vlammen uit de ramen sloegen. Volgens de autoriteiten is de brandweer inmiddels klaar met blussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.