Vijf spoorwerkers in Noord-Italië om het leven gekomen door aanrijding met trein

In het noorden van Italië zijn donderdag vijf spoorwerkers om het leven gekomen toen zij door een trein werden aangereden. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens Italiaanse media gebeurde het ongeval rond middernacht in de buurt van een station in de gemeente Brandizzo, ten noordoosten van Turijn.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Mogelijk zijn de spoorwerkers van achteren geraakt toen ze aan het werk waren. De trein reed 160 kilometer per uur. Er zaten geen passagiers in.