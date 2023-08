Trumps ex-advocaat Giuliani beschuldigde stembureau onterecht van gesjoemel

Rudy Giuliani moet schadevergoedingen betalen aan twee medewerkers van een stembureau in de Amerikaanse staat Georgia. Dat oordeelde een rechter woensdag. Giuliani beschuldigde de vrouwen er ten onrechte van te hebben gesjoemeld met illegale stembiljetten bij de presidentsverkiezingen van 2020.

De rechter in Georgia acht de voormalige advocaat van de Amerikaanse oud-president Donald Trump aansprakelijk voor laster. Giuliani had eerder al toegegeven dat zijn beweringen niet waar waren en schadelijk waren voor de reputatie van de twee vrouwen.

Toch laat hij nog in het midden of hij in hoger beroep gaat. Het is nog onbekend hoe hoog de schadevergoedingen zijn.