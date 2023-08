Orkaan Idalia zwakt verder af, 260.000 huishoudens in Florida zonder stroom

De orkaan Idalia heeft woensdag de Amerikaanse staat Florida bereikt. De storm is wel afgezwakt naar een orkaan in categorie 1. Dit betekent dat de windsnelheden lager zijn dan voorheen. Wel blijft de storm zeer gevaarlijk.

De storm kwam rond 7.45 uur (lokale tijd) aan land in het dunbevolkte Taylor County. Kustplaatsen kregen te maken met overstromingen en de harde wind blies bomen omver.

Gouverneur Ron DeSantis heeft inwoners van Florida aangespoord goed op te passen en geen risico's te nemen. Op zijn persconferentie in de stad Tallahassee knipperde de verlichting kortstondig.

De autoriteiten waarschuwen dat de harde wind en overstromingen levensgevaarlijk kunnen zijn. Zo'n 260.000 huishoudens in Florida zaten omstreeks 11.00 uur (lokale tijd) zonder stroom. Ook kwam een man om het leven, nadat hij de controle over het stuur had verloren op een natte en winderige weg.

De storm beweegt zich naar verwachting richting de staten South Carolina, North Carolina en Georgia. Idalia gaat momenteel gepaard met windsnelheden van 90 mijl per uur (ruim 140 kilometer per uur).

Op de weerkaart is te zien hoe orkaan Idalia aan land komt in het noordwesten van Florida. Foto: AFP

Honderden vluchten van en naar Florida geschrapt

Door de orkaan hebben verschillende luchtvaartmaatschappijen vluchten moeten schrappen. Het gaat in totaal om meer dan 850 vluchten.

Vliegvelden in de plaatsen Tampa, Clearwater en Tallahassee in Florida liggen stil vanwege de orkaan. Luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines heeft daarnaast alle activiteiten in Jacksonville stopgezet. "We wachten op het besluit van Tampa Airport over wanneer die weer open is voor commerciële vluchten", meldt Southwest Airlines.

Vluchten van en naar Schiphol hebben vooralsnog geen last van Idalia. "We houden het wel in de gaten", zegt een woordvoerder.