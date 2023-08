Orkaan Idalia aan land in Florida, meer dan 130.000 huishoudens zonder stroom

De orkaan Idalia heeft de Amerikaanse staat Florida bereikt. De storm is wel afgezwakt naar een orkaan in categorie 3. Dit betekent dat de windsnelheden lager zijn dan voorheen. Maar de storm blijft wel zeer gevaarlijk.

De autoriteiten waarschuwen dat de harde wind en overstromingen levensgevaarlijk kunnen zijn. Zo'n 130.000 huishoudens in Florida kwamen volgens Amerikaanse media woensdagochtend vroeg al zonder stroom te zitten. De National Guard in Florida heeft vanwege het noodweer een "volledige mobilisatie" aangekondigd. Duizenden manschappen springen bij.

De storm beweegt zich naar verwachting richting de staten South Carolina, North Carolina en Georgia. Idalia gaat momenteel gepaard met windsnelheden van 125 mijl per uur (ruim 200 kilometer per uur). Een verwoestende orkaan in categorie 4 heeft windsnelheden van minstens 130 mijl per uur.