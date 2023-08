Leger Gabon draagt nieuwe leider voor na staatsgreep tegen herkozen president

Het Gabonese leger heeft generaal Brice Oligui Nguema voorgedragen als nieuwe leider van het land. De aanstelling komt nadat het leger woensdagochtend de macht heeft geprobeerd over te nemen. Oligui vervangt de net herkozen president Ali Bongo.

Op de staatstelevisie is te zien dat honderden militairen "Oligui president" roepen en hem op de schouders dragen. Generaal Oligui is een van de invloedrijkste figuren binnen de krijgsmacht.

Woensdagochtend nam het Gabonese leger de macht in het land over. Vlak daarna plaatsten de coupplegers Bongo onder huisarrest.

Het is onduidelijk of Bongo bij zijn familie is. Volgens de militairen is dat wel het geval, maar de president ontkent dat. Een zoon van Bongo is gearresteerd voor onder meer verraad en corruptie. Ook de stafchef van de president en een aantal belangrijke adviseurs zijn opgepakt.