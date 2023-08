Nepapen en mensen die brullen: India wil apenoverlast tijdens G20-top beperken

India neemt maatregelen om te voorkomen dat apen overlast veroorzaken tijdens de komende G20-wereldtop. Het land zet naast nepapen ook mannen in die de kreet van een agressieve aap goed kunnen nadoen.

De G20-top in India wordt in september gehouden. De autoriteiten halen alles uit de kast om ervoor te zorgen dat die goed verloopt. Zo gaat hoofdstad New Delhi op grote schaal straathonden vangen en steriliseren. Ook worden sloppenwijken in de buurt van de overleglocaties gesloopt.