Opnieuw tientallen graven van inheemse kinderen gevonden in Canada

In Canada zijn in de buurt van een voormalig religieus internaat opnieuw tientallen graven van inheemse kinderen gevonden. De afgelopen jaren zijn al ruim dertienhonderd dergelijke graven ontdekt.

Bij de "hartverscheurende vondst" zijn 93 kindergraven ontdekt, waaronder 14 babygraven, schrijft Trouw . Dat cijfer is volgens Jenny Wolverine, hoofd van de inheemse gemeenschap in English River, niet definitief. Er wordt nog verder gezocht naar lichamen.

De graven zijn ontdekt tijdens een grondraderonderzoek in de buurt van een school in de provincie Saskatchewan. De school is gesloopt, nadat die in 1995 was gesloten.