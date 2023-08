Gabonees leger zegt coup te hebben gepleegd en zet net verkozen president af

Het leger van Gabon zegt woensdagochtend de macht in het West-Afrikaanse land te hebben overgenomen. Ali Bongo heeft afgelopen zaterdag de presidentsverkiezing gewonnen, maar de staatsgreep heeft snel een einde aan zijn presidentschap gemaakt.

De verkiezingswinst van Bongo in 2016 leidde ook al tot grote onrust in het land. De familie Bongo is al tientallen jaren aan de macht in Gabon. In 2009 nam hij het stokje over van zijn vader, die sinds 1967 over het land heerste.