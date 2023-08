Australië houdt 'historische' stemming over erkenning oorspronkelijke bewoners

Delen via E-mail

Australiërs mogen op 14 oktober stemmen over een speciale raad die de rechten van de oorspronkelijke bewoners moet versterken. Het zou voor het eerst zijn dat de groep Australiërs wordt erkend in de grondwet.

Ruim 3 procent van de in totaal 26 miljoen mensen tellende Australische bevolking behoort tot de groep oorspronkelijke bewoners.

Het gaat om Aboriginals en Straat Torres-eilanders, de oorspronkelijke bewoners van de eilanden tussen Australië en Papoea-Nieuw-Guinea. Zij worden nog altijd niet erkend in de grondwet, ondanks dat ze al ruim 65.000 jaar in het gebied leven.

De senaat stemde in juni al in met het historische referendum. Als de Australische bevolking hiermee instemt, komt er een commissie met daarin Aboriginals en Straat Torres-eilanders. Zij worden dan gehoord over wetswijzigingen die hun gemeenschappen aangaan.