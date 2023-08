MH17-veroordeelde Igor Girkin blijft in Russische cel, maar niet voor rol bij ramp

Igor Girkin, de Russische oud-militair die door Nederland werd veroordeeld voor het neerhalen van vlucht MH17, blijft langer vastzitten in Rusland. Hij werd in juli gearresteerd. Niet vanwege zijn rol bij de vliegtuigramp, maar vanwege zijn uitspraken als blogger.

Girkin ging tevergeefs in beroep tegen zijn gevangenschap. De voormalige officier van veiligheidsdienst FSB zit in voorarrest en riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar. Hij hoopte zijn proces thuis af te mogen wachten.

De blogger probeerde de rechter in Moskou te overtuigen dat hij geen vluchtplannen heeft. Als reden gaf hij de levenslange gevangenisstraf die hem in Nederland boven het hoofd hangt . Ook zei hij in slechte gezondheid te verkeren. De rechter vond die redenen niet goed genoeg om het voorarrest op te heffen.

Als blogger staat Girkin in Rusland bekend om zijn uitgesproken kritiek op de wijze waarop de oorlog in Oekraïne wordt aangepakt. Volgens hem moeten de Russische machthebbers veel doortastender optreden.

Girkin werd in juli gearresteerd nadat hij via berichtendienst Telegram felle kritiek had geuit op president Vladimir Poetin. Dat gebeurde in de nasleep van de korte opstand van het huurlingenleger Wagner.