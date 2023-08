Wagner-baas Prigozhin begraven in Sint-Petersburg, Poetin afwezig

De Russische huurlingenbaas Yevgeny Prigozhin is dinsdag in besloten kring begraven op een begraafplaats aan de rand van zijn geboorteplaats Sint-Petersburg. Dat meldt zijn persdienst. De Russische president Vladimir Poetin was niet bij de begrafenis.

Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov zei eerder op dinsdag al dat Poetin de begrafenis van Prigozhin niet zou bijwonen. Volgens Peskov had het Kremlin geen specifieke informatie over de begrafenisplannen. Daarnaast zou de begrafenis een zaak voor de nabestaanden zijn.

Prigozhin kwam vorige week woensdag om het leven toen het privévliegtuig waarin hij zat ten noorden van Moskou crashte. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. Alle zeven passagiers en de drie bemanningsleden kwamen om bij het ongeluk.

Poetin en Prigozhin waren jarenlang bevriend. De Russische president noemde Prigozhin een dag na de crash een "man met een moeilijk lot". Daarnaast zei Poetin dat de leider van het Wagner-huurlingenleger "grote fouten" had gemaakt. Ook zei hij dat Prigozhin een getalenteerd zakenman was.

Aan boord van het vliegtuig waren meerdere Wagner-mensen. Daaronder waren Wagner-hoofdcommandant Dmitry Utkin, bodyguard Yevgeny Makaryan en het hoofd van Wagners logistieke operaties, Valery Chekalov. Chekalov is ook op dinsdag begraven.