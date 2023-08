Wat doet een Eurocommissaris eigenlijk?

Een Eurocommissaris is onderdeel van de Europese Commissie, het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. De Commissie dient onder meer wetsvoorstellen in en controleert of EU-landen aangenomen wetten handhaven.

