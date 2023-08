Het regent nog in Oostenrijk en Zwitserland, maar noodweer is voorbij

Hoewel het in Oostenrijk en Zwitserland nog altijd hard regent, is het noodweer voorbij het hoogtepunt. De hoeveelheid water die de rivieren vervoeren, neemt langzaam af. Naar verwachting zal het woensdag echt tot bedaren komen.

De hevige regenval van maandag zorgde in beide landen voor problemen. Doordat het met bakken uit de hemel kwam, traden rivieren op verschillende plekken buiten hun oevers. En wegen werden onbegaanbaar door modderstromen. In verschillende Oostenrijkse regio's viel in 72 uur meer dan 170 millimeter regen.

In de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg, die tegen het Bodenmeer aan ligt, vervoerde de Rijn maandag op het hoogtepunt 2.000 kubieke meter water per seconde. De regen nam gisteren gedurende de dag af, waardoor de rivier vanmorgen nog 1.600 kubieke meter water per seconde vervoerde.

De grote hoeveelheid regen van de afgelopen dagen zorgt nog wel voor overlast in Oostenrijk. Op meerdere plekken zijn wegen afgesloten. Ook rijden de treinen nog niet overal. Vooral in het westen en zuidwesten van het land is er nog verkeershinder.

In Oostenrijk traden verschillende rivieren maandag buiten hun oevers, waaronder de hierboven gefotografeerde Salzach. Foto: AFP

Ook in Zwitserland is het ergste achter de rug

In het oosten en zuidoosten van Zwitserland, dat maandag de volle laag kreeg, is de situatie niet veel anders dan in Oostenrijk. De regenval is afgenomen en in sommige plaatsen zelfs helemaal verdwenen.

Waar voor de rivier Inn maandag nog het hoogste waarschuwingsniveau voor overstromingen gold (niveau 4), is het niveau dinsdag verlaagd naar 2. Een overstroming is nog steeds mogelijk, maar die kans is inmiddels niet meer zo groot en de eventuele gevolgen zijn te overzien.

Ook voor de gemeente Domat/Ems aan de Rijn is het risico op overstromingen vandaag een stuk kleiner. Naar verwachting worden de Zwitserse regenbuien richting het eind van de dag minder hevig.