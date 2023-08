Steeds meer Syriërs durven te demonstreren tegen bewind van president Al Assad

Delen via E-mail

Steeds meer tegenstanders van het bewind van de Syrische president Bashar Al Assad gaan de straat op. De demonstranten zijn nu minder bang om zich uit te spreken tegen de armoede en politieke onderdrukking in het land.

De demonstraties en stakingen in de Zuid-Syrische provincies Suwayda en Daraa zijn nu twee weken bezig en worden steeds heviger. Demonstranten roepen vaker op tot een gedwongen afzetting van Al Assad, schrijft The Guardian .

Maandag verzamelden honderden demonstranten zich in de stad Suwayda. Ze sloten meerdere wegen af. Op beelden is te zien dat mensen met vlaggen zwaaien en oproepen tot het vertrek van de president.

Demonstranten lieten van zich horen bij het gebouw van de regerende Ba'ath-partij in de stad Melh. De partij wilde eerdere protesten, waarin demonstranten opriepen tot betere basisvoorzieningen als water en stroom, de kop indrukken.

De slechte basisvoorzieningen zijn al langer een bron van onvrede. Een stijging van de brandstofprijzen, inflatie, woede over corruptie en slecht onderhouden internationale relaties leiden inmiddels tot grootschalige antiregeringsprotesten.

Al Assad beloofde eerder de banden met voormalige vijanden te herstellen. Maar zijn macht blijft afbrokkelen en de Syrische economie is in het slop geraakt. Inmiddels leeft 90 procent van de Syrische bevolking onder de armoedegrens, melden de Verenigde Naties.

Suwayda is sinds 2011 weer in handen van de Syrische regering. Veel inwoners van die provincie behoren tot de druzen. Hoewel maar 3 procent van de Syrische bevolking druus is, behoort het merendeel van de demonstranten tot deze religieuze minderheid.