Irak executeert drie mensen voor rol bij aanslag in 2016 waarbij 300 doden vielen

In Irak zijn in de nacht van zondag op maandag drie mensen geëxecuteerd. Het drietal was betrokken bij een bomaanslag in Bagdad in 2016, waarbij meer dan driehonderd mensen om het leven kwamen.

De drie veroordeelden zijn opgehangen, schrijft de BBC. De namen van de geëxecuteerden zijn niet vrijgegeven. Maar volgens persbureau AFP zou Ghazwan Al Zawbaee, die wordt gezien als het brein achter de aanval, tot de doden behoren. Het is niet bekend wanneer ze zijn veroordeeld.

Bij de aanslag in 2016 werden meerdere explosieven in een voertuig geplaatst naast een druk winkelcentrum in Karrada, een sjiitische moslimwijk in de Iraakse hoofdstad. Veel mensen waren een avond uit om het einde van de ramadan te vieren.

Het was de dodelijkste aanslag in Irak sinds 2003. Veel mensen kwamen om het leven door de brand die na de bomaanslag uitbrak. Honderden anderen raakten gewond. Islamitische Staat (IS) heeft de aanval opgeëist.