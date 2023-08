Rechtszaak over rol Trump bij bestorming Capitool begint op 4 maart

De Amerikaanse oud-president Donald Trump moet op 4 maart 2024 terechtstaan voor zijn rol bij de Capitool-bestorming. Dat heeft de rechter maandag bepaald.

Hiermee lijkt de zaak een dag voor Super Tuesday plaats te vinden. Dat is een belangrijke dag omdat veel Amerikaanse staten dan hun voorverkiezingen houden om de kandidaten te bepalen die het uiteindelijk tegen elkaar opnemen in de grote presidentsstrijd.

De advocaten van Trump probeerden ervoor te zorgen dat de zaak veel later zou plaatsvinden: pas in april 2026. Maar daar gaat rechter Tanya Chutkan niet in mee. "Trump moet zich houden aan de datum van het proces, ongeacht zijn schema", zei Chutkan.



Trump-aanhangers bestormden op 6 januari 2021 het Capitool in Washington om te verhinderen dat Joe Biden officieel werd aangewezen als nieuwe president. Daarbij kwamen vijf mensen om.

Meerdere rechtszaken tegen Trump

De zaak in Washington is niet de enige rechtszaak tegen Trump. Zo staat de oud-president op 25 maart 2024 in New York terecht voor het betalen van zwijggeld aan een pornoster.

Op 20 mei moet hij in Florida naar de rechtbank voor het illegale bezit van documenten. Ook zou hij daar de rechtsgang hebben geprobeerd te verhinderen.

In Georgia zou Trump in 2020 hebben geprobeerd de verkiezingsuitslag te veranderen. De oud-president wordt daar onder meer vervolgd voor valsheid in geschrifte en zwendel. Ook wordt hij beschuldigd van het afleggen van valse verklaringen. Daarnaast wordt Trump aangeklaagd voor het maken en distribueren van valse documenten en belemmering.

Maandag werd bekend dat Trump op 6 september naar Georgia moet om officieel te horen waarvan hij wordt verdacht. Hij moest zich vrijdag ook al in deze staat melden om een politiefoto te laten maken. Daarnaast betaalde hij een borgsom van 200.000 dollar.