Noodweer in Oostenrijk en Zwitserland leidt tot modderstromen en overstromingen

De heftige regenval in Centraal-Europa leidt tot problemen in onder meer Zwitserland en Oostenrijk. Rivieren in Zwitserland zijn buiten hun oevers getreden, terwijl Oostenrijk kampt met overstromingen en modderstromen. Naar verwachting houdt het noodweer nog enkele dagen aan.

De heftige regenval leidt in Oostenrijk vooral tot problemen in de regio's Vorarlberg en Tirol. In laatstgenoemde regio zijn een paar kleine dorpen geëvacueerd om de overlast te beperken. Op beelden is te zien dat een deel van de weg in het Ötztal is weggeslagen.

Door de constante regen dreigen de rivieren de Inn en de Rijn maandag allebei de hoogste stand van deze eeuw te bereiken. In regiohoofdstad Innsbruck is een noodplan van kracht door de hoge stand van de Inn. Verder is de Brennerspoorlijn buiten gebruik door het noodweer en zijn vele bruggen afgesloten vanwege het hoge water.

Volg dit onderwerp Krijg een melding bij nieuws over extreme weersverschijnselen Blijf met meldingen op de hoogte

Ook in het (zuid)oosten van Zwitserland is het raak. In Engadin, een van de diepste bergdalen van de Alpen, trad de Inn buiten zijn oevers.

Verder overstroomde een van de uitmondingen van de Rijn voor het samenvloeien met het Bodenmeer. In de Zwitserse regio Ticino moesten scholen de start van het jaar uitstellen door het noodweer.

Een stel koeien staan in een overstroomd veld in het Oostenrijkse Altheim in de regio Tirol. Foto: AFP

Aardverschuiving in Noord-Italië

Ook het noorden van Italië wordt geteisterd door noodweer. In het grensgebied bij Frankrijk is bijvoorbeeld een aardverschuiving geweest, waardoor het treinverkeer stilligt.