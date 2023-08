Franse ambassadeur nog in Niger ondanks verlopen ultimatum van coupplegers

De Franse ambassadeur Sylvain Itte is nog steeds in Niger, ondanks de eis van de coupplegers om binnen 48 uur te vertrekken. Dat ultimatum is inmiddels verlopen.

De Franse president Emmanuel Macron maakte maandag in een speech bekend dat Itte nog in Niger blijft.

Itte kreeg vrijdag van de coupplegers te horen dat hij 48 uur de tijd had om Niger te verlaten. De coupplegers eisten zijn vertrek omdat de ambassadeur weigerde ze te ontmoeten, meldt het Nigerese ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast zijn de acties van de Franse regering in strijd met de belangen van Niger.

Macron herhaalde dat Frankrijk de staatsgreep veroordeelt en achter de afgezette president Mohamed Bazoum staat. "Ons beleid is duidelijk: we erkennen de militaire junta niet."

Itte luisterde volgens Macron vanuit de Nigerese hoofdstad Niamey mee. In de toespraak benoemde Macron meerdere "moeilijke situaties" in Afrika. Hij haalde onder meer de situatie in Soedan aan. In april brak de daar de oorlog tussen het Soedanese leger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) uit.

Volg nieuws over Niger Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen Blijf met meldingen op de hoogte

Coupplegers en aanhangers zijn 'anti-Frans'

Niger is een van de Afrikaanse oud-koloniën van Frankrijk. Er zijn momenteel nog meer dan duizend Franse militairen in het land gestationeerd. Zij hielpen met de strijd tegen jihadistische groepen, maar die samenwerking werd door de coupplegers stopgezet.

Sinds de militaire junta de macht greep, heerst er een sterk anti-Frans sentiment in Niger. Aanhangers van de coupplegers hebben meerdere keren tegen de Franse invloed gedemonstreerd.

Net als de rest van de Europese Unie stopte Frankrijk na de staatsgreep met ontwikkelingshulp in Niger en beëindigde het de economische samenwerking met het land.

D-day staat vast, maar ingreep blijft tot nu toe uit

Parijs steunt de ECOWAS. Dat verband van West-Afrikaanse landen wil ingrijpen als de situatie in Niger niet beter wordt. De junta verwijt de ECOWAS zich voor het koloniale karretje van Frankrijk te laten spannen.

Voordat de landen ingrijpen, wilde ECOWAS de militaire junta in Niger nog een laatste kans geven, meldde het verbond op 19 augustus. ECOWAS hoopte de coupplegers dat weekend te dwingen de macht weer af te staan. Als dat zou mislukken, zou een militaire interventie volgen. Maar tot nu toe blijft militair ingrijpen van ECOWAS of andere bondgenoten uit.