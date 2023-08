Inwoners van beroemde Oostenrijkse plaats Hallstatt zijn massatoerisme zat

De inwoners van het Oostenrijke plaatsje Hallstatt protesteerden afgelopen weekend tegen de toeristen die massaal naar het dorp komen.

Hallstatt, dat op de Werelderfgoedlijst staat, telt nog geen duizend inwoners. Maar in het hoogseizoen komen er tot wel tienduizend bezoekers per dag.

En daar zijn de inwoners klaar mee. Zo'n 120 mensen gingen de straat op en blokkeerden onder meer een tunnel. Daardoor konden bussen vol toeristen niet verder rijden.

De dorpsbewoners willen dat er een grens wordt gesteld aan het aantal dagelijkse toeristen. Ook willen ze een verbod op tourbussen na 17.00 uur.

Hoewel het toerisme goed is geweest voor de economie van Hallstatt, loopt het de spuigaten uit. "Er zijn gewoonweg te veel bezoekers", zeggen de inwoners. Hallstatt ontving vóór de coronapandemie ongeveer een miljoen bezoekers per jaar.

Foto: Getty Images

China bouwde replica van Hallstatt

Hallstatt is beroemd om de pittoreske huizen aan de oevers van een bergmeer. Het meer is omgeven door steile bergen, wat maakt dat Hallstatt een prachtig uitzicht heeft. Het dorp is dan ook een toeristische hotspot.

De populariteit nam nog meer toe, toen Hallstatt in 2006 te zien was in een Zuid-Koreaanse romantische film. Zes jaar later bouwde China een replica van Hallstatt.

Het Oostenrijkse dorp is een van de meest toeristische bestemmingen in Europa. In mei bouwden bewoners een houten muur langs het uitzicht om te protesteren tegen geluidsoverlast van verkeer en mensen die foto's willen maken. Na een reactie op sociale media werd de muur verwijderd.