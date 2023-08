Frankrijk verbiedt moslimgewaad abaja op scholen

Frankrijk gaat de abaja, een gewaad dat sommige moslimvrouwen over hun kleren dragen, op openbare scholen verbieden. Het kledingstuk is volgens de autoriteiten in strijd met de Franse wetgeving. In Frankrijk geldt een strikte scheiding van staat en religie.

De Franse minister van Onderwijs, Gabriel Attal, zei op televisie dat de abaja vanaf 4 september niet meer mag worden gedragen op school. Op die datum begint het nieuwe schooljaar.

Volgens de minister biedt hij zo "duidelijke regels op nationaal niveau" aan schoolhoofden. "Als je een klaslokaal binnenloopt, mag het niet zo zijn dat je de religie van leerlingen kunt vaststellen door alleen maar naar hen te kijken."

Frankrijk hanteert een streng verbod op religieuze tekens in openbare scholen. Dat verbod geldt sinds wetten in de 19e eeuw een einde maakten aan alle traditionele katholieke invloeden op het onderwijs.