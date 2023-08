Dronken Nederlander steelt boot in België en richt duizenden euro's schade aan

Een 34-jarige Nederlander die enkele dagen in België was maar geen slaapplaats had, heeft een boot gestolen in Leuven. De man richtte voor 21.000 euro schade aan. De eigenaar van het plezierjacht waarschuwde de politie, waarna de Nederlander werd opgepakt.

De Nederland was de boot binnengedrongen en heeft een enorme ravage aangericht, aldus de bezitter, die de boot nog maar net had gekocht. Hij werd gewaarschuwd door een vriend van hem die op de woonboot was die naast de plezierjacht aangemeerd lag.

"Hij zei me dat mijn boot verdwenen was. Ik keek even rond. En nog geen 300 meter verder zag ik de boot ronddobberen met een man aan boord. Ik sprak de persoon aan. Ik ben je boot aan het schoonmaken, zei hij. Mijn kameraad is dan aan boord gegaan en we hebben de politie van Leuven gebeld. Die hebben de man meegenomen voor verhoor", vertelt eigenaar Christoph Selderslagh (44) tegen Vlaamse media.