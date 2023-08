Opvangcentrum Lampedusa overvol door komst grote aantallen bootvluchtelingen

Het opvangcentrum op het Italiaanse eiland Lampedusa kan het grote aantal bootvluchtelingen niet aan. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA zijn in de ochtend meer dan 4.260 mensen geteld, terwijl het centrum op ongeveer 400 personen is berekend.

Met veerboten en politieschepen proberen de Italiaanse autoriteiten honderden mensen naar het vasteland te brengen om het kamp te ontlasten. Het opvangcentrum ziet de aantallen bootvluchtelingen flink toenemen en zat deze zomer al meerdere keren overvol.

Italiaanse media spreken van recordaantallen mensen die Lampedusa per boot bereiken. Op vrijdag ging het volgens ANSA om 1.917 mensen verspreid over 65 boten. Gisteren meldde Rai News dat 1.598 opvarenden in 57 boten het Italiaanse eiland hadden bereikt. De grote aantallen leiden tot een "absolute noodsituatie", schrijft Rai.

Want ook in de nacht van zaterdag op zondag kwamen er nog mensen aan. De meesten waren in zee opgepikt door schepen van de kustwacht en politie en aan land gebracht. Het opvangcentrum beschikt over lang niet genoeg bedden en andere faciliteiten om de groepen op te kunnen vangen.

Lampedusa is de eerste opvangplek voor veel vluchtelingen die via de Middellandse Zee Europa proberen te bereiken. Bij die tocht vergaan regelmatig schepen en komen opvarenden om het leven. Lampedusa ligt tussen Sicilië en Tunesië. Het eiland ligt relatief dicht bij de Afrikaanse kust: op zo'n 190 kilometer van de Tunesische kustplaats Sfax.