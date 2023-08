Drie Amerikaanse mariniers komen om bij crash tijdens legeroefening in Australië

Drie Amerikaanse mariniers zijn omgekomen nadat een militair luchtvaartuig van de Verenigde Staten neerstortte op een eiland ten noorden van de stad Darwin in Australië. De crash gebeurde tijdens een legeroefening.

"Er waren in totaal 23 bemanningsleden aan boord. Van drie is bevestigd dat ze zijn overleden, terwijl vijf anderen in ernstige toestand naar het Royal Darwin Hospital zijn vervoerd", zei de Amerikaanse marine in een verklaring.