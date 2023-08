Historische mugshot levert volgens Trumps team miljoenen aan donaties op

De historische mugshot die Donald Trump deze week in Georgia heeft moeten laten maken, is volgens zijn campagneteam goud waard. Zo zouden zijn aanhangers meer dan 7 miljoen dollar (6,5 miljoen euro) hebben gedoneerd, melden Amerikaanse media

De oud-president moest de foto voor het politiedossier laten maken in een gevangenis in de Amerikaanse staat Georgia. Trump wordt verdacht van pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezing van 2020 in die staat terug te draaien.

In de gevangenis betaalde Trump ook een borgsom van omgerekend zo'n 185.000 euro om de rechtszaak in vrijheid af te wachten. Die borgsom is volgens zijn campagneteam allang terugverdiend. Trump deelde op X (voorheen Twitter) meteen zijn mugshot en een link voor donaties.

Daarmee zou zijn team binnen 24 uur 4,18 miljoen dollar aan donaties hebben ontvangen. Dat meldt het Amerikaanse Politico, dat de cijfers heeft opgevraagd bij Trumps team. Inmiddels zou er dus ruim 7 miljoen dollar zijn gedoneerd.

Naast donaties probeert Trump ook geld te verdienen met de verkoop van spullen: van koffiemokken en bumperstickers tot posters en T-shirts. Op zijn campagnesite kunnen aanhangers tal van producten met daarop Trumps mugshot kopen. Bij de foto staat de tekst: "Geef je nooit over."

Aanhangers van Trump kunnen op zijn campagnesite tal van spullen met zijn mugshot kopen. Foto: Campagnesite Donald Trump

'Trump weigerde te accepteren dat hij had verloren'

Het is de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een oud-president als verdachte voor zo'n mugshot moest poseren. Trump noemde de gebeurtenissen in de gevangenis "een aanfluiting van het recht" en zei dat hij niets verkeerd heeft gedaan. "Een trieste dag voor de VS", foeterde Trump.

De Republikeinse oud-president staat niet alleen terecht. Samen met achttien anderen wordt hij beschuldigd van vergrijpen in Georgia in de nasleep van de presidentsverkiezing van 2020.

"Trump en de andere verdachten die in deze zaak worden vervolgd, weigerden te accepteren dat hij had verloren", zeggen de aanklagers. "Ze namen willens en wetens deel aan een samenzwering om de verkiezingsuitslag op onrechtmatige wijze aan te passen."